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РКЦ «Прогресс» получит от «Роскосмоса» деньги за 3 ракеты-носителя «Союз-2-1а»
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РКЦ «Прогресс» получит от «Роскосмоса» деньги за 3 ракеты-носителя «Союз-2-1а» 

63.ru 59 минут назад
Фото: 63.ru
Государственная корпорация «Роскосмос» и ракетно-космический центр «Прогресс» заключили соглашение о сотрудничестве. Сумма контракта — 3 654 379 110 рублей.
— Самарские инженеры изготовят и поставят три ракеты-носителя «Союз-2-1а». Их будут использовать для запуска транспортных кораблей «Прогресс МС», — говорится в документах закупки. — Аппараты необходимо поставить до 25 ноября 2019 года.
Деньги выделяют из федерального бюджета. Финансирование разделили на две части. В 2018 году инженерам заплатят за два агрегата более 2 миллиардов рублей. Оставшуюся сумму — 1,2 миллиарда рублей — ракетостроители получат в 2019 году. При этом каждый «Союз» оценивают в 1 218 126 370 рублей.
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