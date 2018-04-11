РКЦ «Прогресс» получит от «Роскосмоса» деньги за 3 ракеты-носителя «Союз-2-1а»

— Самарские инженеры изготовят и поставят три ракеты-носителя «Союз-2-1а». Их будут использовать для запуска транспортных кораблей «Прогресс МС», — говорится в документах закупки. — Аппараты необходимо поставить до 25 ноября 2019 года.

Деньги выделяют из федерального бюджета. Финансирование разделили на две части. В 2018 году инженерам заплатят за два агрегата более 2 миллиардов рублей. Оставшуюся сумму — 1,2 миллиарда рублей — ракетостроители получат в 2019 году. При этом каждый «Союз» оценивают в 1 218 126 370 рублей.