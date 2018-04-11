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Третья очередь Антипинского НПЗ стоимостью 223 млрд руб. откроется в мае 2018 года
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Третья очередь Антипинского НПЗ стоимостью 223 млрд руб. откроется в мае 2018 года 

ТАСС 1 час назад
ТЮМЕНЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Третью очередь Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) планируют ввести в эксплуатацию в мае 2018 года. Объем инвестиций в проект составил 223 млрд рублей, сообщил в среду ТАСС начальник отдела инвестиционной политики департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Игорь Борисов.
"Открытие третьей очереди АНПЗ запланировано на май 2018 года. В результате реализации проекта третьей очереди АНПЗ планируется довести мощность завода до 9 млн тонн в год нефти по сырью, с производством дизельного топлива качества Евро-5, глубина переработки нефти составит 98%", — сказал собеседник агентства.
По данным департамента, объем инвестиций в строительство третьей очереди завода из бюджета региона составил 143 млрд рублей. «На сегодняшний день на заводе работают 2006 человек, а после завершения реализации проекта здесь будут трудиться порядка 2271 человек», — уточнили в департаменте.
Антипинский НПЗ основан в июле 2004 года в Тюменской области — регионе, где сосредоточена основная часть российских запасов нефти (64%) и природного газа (91%). Частное предприятие подключено к магистральному нефтепроводу мощностью 7,2 млн тонн в год и нефтепродуктовому, имеющему мощность 1,8 млн тонн в год. Качество переработки дизельного топлива соответствует стандарту Евро-5.
Ранее президент группы компаний «Новый поток» Дмитрий Мазуров сообщил, что за все время существования предприятия в него инвестировано $3,15 млрд, в ближайшие четыре года в АНПЗ будет инвестировано свыше $1 млрд
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