Ещё
Dauria Aerospace переехала из «Сколково» на фоне судов с «Роскосмосом»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
200 человек погибли при падении самолета в Алжире

Dauria Aerospace переехала из «Сколково» на фоне судов с «Роскосмосом» 

Ведомости 2 часа назад
Российская компания Dauria Aerospace переехала из технопарка «Сколково» из-за слишком обременительной для компании аренды. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник на рынке космической связи. Информацию о переезде частной космической компании подтвердила представитель «Сколково» Александра Барщевская.
Генеральный директор Dauria Aerospace Сергей Иванов подтвердил изданию решение покинуть «Сколково». В то же время, по словам Иванова, на него не влияли финансовые сложности. Собеседник издания уточнил, что компания нашла более удобное по расположению помещение на Кожевнической улице. «Арендная плата для нас осталась неизменной», — отметил он.
Руководитель компании добавил, что Dauria Aerospace оставила за собой часть арендуемых площадей в технопарке, позволяющую не потерять статус резидента «Сколково».
Переезд компании происходит на фоне претензий к ней на 300 млн руб. со стороны Роскосмоса. Космическое агентство требует от Dauria Aerospace 8,2 млн руб. неустойки за срыв сроков по госконтракту от 2012 г., дело передано в Верховный суд. Госкорпорация планирует также взыскать с нее 290 млн руб., выплаченные за изготовление двух наноспутников.
«Сейчас мы можем говорить о том, что в адрес компании Dauria Aerospace была направлена претензия по госконтрактам с требованием вернуть 290 млн руб., затраченных на разработку двух спутников МКА-Н. О том, что компания испытывает финансовые трудности, «Роскосмосу» известно», — уточнил в беседе с РБК представитель «Роскосмоса».
Издание напоминает, что в конце марта в Арбитражный суд Москвы обратилось входящее в госкорпорацию «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина» с иском к одной из структур Dauria Aerospace на 24,2 млн руб. Детали иска не раскрывались.
Dauria Aerospace была создана бывшим владельцем сети бытовой техники «Техносила» Михаилом Кокоричем в 2012 г. Компания производит малые космические аппараты, а также комплектующие для них (служебные системы, датчики и другую технику).
Ведомости: последние новости
Меркель признала политическое значение «Северного потока - 2» «Газпром» может сохранить транзит газа через Украину Миллер отреагировал шуткой на попадание в санкционный список США
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила сбивать ракеты США410
Рубль продолжил безустанное падение327
США готовят новый удар по России757
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель103
Авиакатастрофа в Хабаровске13
Видео
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
00:09
Умершую в нищете Кустинскую облили грязью
Шоу-бизнес
00:13
В дом Тейлор Свифт попытался проникнуть неизвестный
Шоу-бизнес
05:09
Умер Тончо Русев
Шоу-бизнес
00:26
Когда выгоднее купить доллары и евро
Личный счет Экономика
03:30
Киркоров рассказал о страшном горе
Шоу-бизнес
01:00
Киркорова поймали в жарких объятьях Бузовой
Шоу-бизнес
03:05
Умерла Ивонн Стейплз
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение