Члены правления Сбербанка купили акции на 45 млн рублей 

Заместители председателя правления СбербанкаАлександр Морозов и Станислав Кузнецов приобрели акции финучреждения на 45 млн рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Александр Морозов приобрел 25 тысяч обыкновенных и 50,5 тысяч привилегированных акций Сбербанка в результате чего прямая доля CFO (финансового директора. — Прим.ред.) в уставном капитале Сбербанка увеличилась с 0,0014% до 0,0017%. Станислав Кузнецов приобрел 134 тысячи обыкновенных акций банка, и его доля в уставном капитале Сбербанка составила 0,00059%», — отмечается в релизе.