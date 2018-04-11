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Члены правления Сбербанка купили акции на 45 млн рублей
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Члены правления Сбербанка купили акции на 45 млн рублей 

Банки.ру 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Заместители председателя правления СбербанкаАлександр Морозов и Станислав Кузнецов приобрели акции финучреждения на 45 млн рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Александр Морозов приобрел 25 тысяч обыкновенных и 50,5 тысяч привилегированных акций Сбербанка в результате чего прямая доля CFO (финансового директора. — Прим.ред.) в уставном капитале Сбербанка увеличилась с 0,0014% до 0,0017%. Станислав Кузнецов приобрел 134 тысячи обыкновенных акций банка, и его доля в уставном капитале Сбербанка составила 0,00059%», — отмечается в релизе.
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