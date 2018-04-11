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«Уралтрансбанк» закрывает офисы в Екатеринбурге
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"Нафтогаз" обрадовался заявлению Меркель
"Нафтогаз" обрадовался заявлению Меркель

«Уралтрансбанк» закрывает офисы в Екатеринбурге 

РИА «ФедералПресс» 36 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Крупный уральский банк Уралтрансбанк в апреле закроет сразу 3 отделения. 20 апреля закроются офисы на Готвальда 6, Титова, 17 и на проспекте Космонавтов. Решение о закрытии отделений принято правлением банка 23 марта. Официальная причина неизвестна.
После закрытия офисов будет работать еще 9 отделений, но в прошлом году Уралтрансбанк закрыл три офиса в Екатеринбурге, Челябинске и Нижневартовске, что связавалось с понижением издержек.
Ранее агентство Fitch понизило рейтинг банка с ССС до СС, что связано с нарушением нормативов Центробанка. Данный рейтинг означает, что банк находится на грани дефолта, но обязательства выполняются. Руководство банка совместно с ЦБ РФ решают эту проблему.
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