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В прошлом году корейская биржа Bithumb заработала почти 200% прибыли
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В прошлом году корейская биржа Bithumb заработала почти 200% прибыли 

BitCryptoNews 43 минуты назад
Фото: BitCryptoNews
Показатели крупнейшей южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb в 2017 году выросли в 171 раз. Bithumb входит в холдинг BTCKorea, публичную компанию, акции которой размещены на бирже KRX. Последний отчет компании перед акционерами был посвящен исключительно доходам, полученным по результатам работы Bithumb. В результате выяснилось, что совокупный доход «дочки» корейского холдинга в 2017 году вырос в 171 раз по сравнению с 2016 годом. При этом чистый доход, или прибыль, Bithumb за 2017 год составил $420 млн  Размер комиссии за торговые операции на бирже Bithumb составляет 0,15%, что соответствует средним показателям на рынке. Следует отметить, что в 2017 году, особенно в четвертом квартале, рост объема операций на криптовалютных биржах Южной Кореи заметно ускорился из-за высокого спроса на ведущие мировые криптовалюты, такие как биткойн и эфириум, курс которых к этому времени резко подскочил.
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фото: Pixabay
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