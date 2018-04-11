В прошлом году корейская биржа Bithumb заработала почти 200% прибыли

Показатели крупнейшей южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb в 2017 году выросли в 171 раз. Bithumb входит в холдинг BTCKorea, публичную компанию, акции которой размещены на бирже KRX. Последний отчет компании перед акционерами был посвящен исключительно доходам, полученным по результатам работы Bithumb. В результате выяснилось, что совокупный доход «дочки» корейского холдинга в 2017 году вырос в 171 раз по сравнению с 2016 годом. При этом чистый доход, или прибыль, Bithumb за 2017 год составил $420 млн Размер комиссии за торговые операции на бирже Bithumb составляет 0,15%, что соответствует средним показателям на рынке. Следует отметить, что в 2017 году, особенно в четвертом квартале, рост объема операций на криптовалютных биржах Южной Кореи заметно ускорился из-за высокого спроса на ведущие мировые криптовалюты, такие как биткойн и эфириум, курс которых к этому времени резко подскочил. Фиатные валюты против крипто. Кто кого? Разбираем в нашей аналитике. фото: Pixabay