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«Аэрофлот» выполнит первый рейс в Египет
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«Аэрофлот» выполнит первый рейс в Египет 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
11 апреля авиакомпания "Аэрофлот" выполнит первый после 2,5 лет запрета прямой пассажирский рейс из Москвы в Каир, передает "Интерфакс".
Самолет Airbus A320 вылетит из московского "Шереметьево" в 20:50 по московскому времени в среду и в 00:25 по местному времени в четверг приземлится в аэропорту Каира (время в пути — 4 часа 35 минут). Этот рейс откроет прерванное с осени 2015 года прямое регулярное авиасообщение между Россией и Египтом. 12 апреля свой первый после перерыва рейс из Каира в Москву совершит египетская авиакомпания EgyptAir.
Как известно, авиасообщение между РФ и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Все 217 пассажиров и семь членов экипажа, находившиеся на его борту, погибли. ФСБ признала катастрофу терактом, назвав ее причиной взрыв бомбы на борту лайнера.
О готовности России к возобновлению авиасообщения между Москвой и Каиром президент РФ Владимир Путин заявил в декабре 2017 года. Через несколько дней Минтрансом РФ и министерством гражданской авиации Египта был подписан протокол о безопасности гражданской авиации.
Пассажиры, прилетевшие из Москвы, будут обслуживаться в одном из терминалов аэропорта Каира, который оснащен новейшими системами обеспечения безопасности. Следить за безопасностью пассажиров в аэропорту также будет группа российских специалистов.
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