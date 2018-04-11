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Китай увеличит допустимую долю иностранного капитала в фининститутах
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Китай увеличит допустимую долю иностранного капитала в фининститутах 

ТАСС 49 минут назад
БОАО /Китай/, 11 апреля. /ТАСС/. Власти Китая намерены увеличить допустимую долю участия иностранных инвесторов в капитале нескольких видов финансовых организаций. Об этом в среду на Азиатском экономическом форуме в Боао (провинция Хайнань, Южный Китай) заявил председатель Народного банка Китая (центробанк) И Ган.
"В брокерских, страховых, фондовых компаниях, а также структурах, занимающихся фьючерсными сделками, максимальная допустимая доля иностранных инвесторов в капитале будет повышена до 51%. В течение трех лет какие-либо ограничения на это вводиться не будут", — сказал он.
"Будут отменены ограничения на долю держания акций иностранным капиталом для банков и компаний по управлению финансовыми активами. Иностранный и отечественный капитал будут находиться в равных условиях", — отметил глава регулятора.
"Кроме того, иностранным банкам будет разрешено открывать в Китае свои филиалы и дочерние структуры", — продолжил И Ган. Как отметил председатель ЦБ, значительные послабления для участия иностранного капитала также ожидаются и в сфере страхования.
Как он подчеркнул, значительная часть этих мер будет реализована до 30 июня этого года, другие же будут претворены в жизнь в течение нескольких месяцев.
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