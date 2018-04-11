Китай увеличит допустимую долю иностранного капитала в фининститутах

БОАО / Китай /, 11 апреля. / ТАСС /. Власти Китая намерены увеличить допустимую долю участия иностранных инвесторов в капитале нескольких видов финансовых организаций. Об этом в среду на Азиатском экономическом форуме в Боао (провинция Хайнань, Южный Китай) заявил председатель Народного банка Китая (центробанк) И Ган.

"В брокерских, страховых, фондовых компаниях, а также структурах, занимающихся фьючерсными сделками, максимальная допустимая доля иностранных инвесторов в капитале будет повышена до 51%. В течение трех лет какие-либо ограничения на это вводиться не будут", — сказал он.

"Будут отменены ограничения на долю держания акций иностранным капиталом для банков и компаний по управлению финансовыми активами. Иностранный и отечественный капитал будут находиться в равных условиях", — отметил глава регулятора.

"Кроме того, иностранным банкам будет разрешено открывать в Китае свои филиалы и дочерние структуры", — продолжил И Ган. Как отметил председатель ЦБ , значительные послабления для участия иностранного капитала также ожидаются и в сфере страхования.

Как он подчеркнул, значительная часть этих мер будет реализована до 30 июня этого года, другие же будут претворены в жизнь в течение нескольких месяцев.