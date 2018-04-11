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КНР разработала меры для доступа иностранного капитала
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КНР разработала меры для доступа иностранного капитала 

Газета.Ru 48 минут назад
Глава Народного банка Китая И Ган объявил о ряде конкретных мер, которые власти страны примут в рамках расширения доступа иностранного капитала в финансовый сектор экономики. Об этом сообщает РИА «Новости».
"В следующие несколько месяцев мы реализуем следующие меры: отменим ограничение верхнего предела доли иностранного капитала в учреждении коммерческих банков, будет одинаковое отношение к внутреннему и иностранному капиталу; разрешим иностранным банкам одновременно учреждать филиалы и дочерние банки в Китае; повысим верхний предел доли акций иностранного капитала в брокерских компаниях, компаниях по управлению фондами, фьючерсных компаниях и в компаниях, занятых в сфере индивидуального страхования до 51%, а через три года полностью снимем все ограничения", — сказал И Ган.
Он также добавил, пристальное внимание будет уделено предотвращению финансовых рисков и согласованию финансового контроля со степенью открытости.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин Китай сообщил, что прогресс Китая неотделим от всего остального мира.
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