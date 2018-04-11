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Китай разработал меры для доступа иностранного капитала в страну
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"Нафтогаз" обрадовался заявлению Меркель
"Нафтогаз" обрадовался заявлению Меркель

Китай разработал меры для доступа иностранного капитала в страну 

РИА Новости 39 минут назад
ПЕКИН, 11 апр — РИА Новости. Глава Народного банка Китая И Ган в среду объявил о ряде конкретных мер, которые власти страны примут до конца года в рамках расширения доступа иностранного капитала в финансовый сектор экономики.
"В следующие несколько месяцев мы реализуем следующие меры: отменим ограничение верхнего предела доли иностранного капитала в учреждении коммерческих банков, будет одинаковое отношение к внутреннему и иностранному капиталу; разрешим иностранным банкам одновременно учреждать филиалы и дочерние банки в Китае; повысим верхний предел доли акций иностранного капитала в брокерских компаниях, компаниях по управлению фондами, фьючерсных компаниях и в компаниях, занятых в сфере индивидуального страхования до 51%, а через три года полностью снимем все ограничения", — заявил И Ган на Азиатском экономическом форуме Боао, который проходит в эти дни на китайском острове Хайнань.
Глава ЦБ Китая отметил, что власти в открытости финансового сектора внешнему миру будут руководствоваться такими принципами, как взаимодействие открытости финансового сектора с реформой механизма образования валютного курса и процессом конвертируемости по капитальным счетам. Пристальное внимание, по словам И Гана, также будет уделено предотвращению финансовых рисков и согласованию финансового контроля со степенью открытости.
Ранее о планах принять меры по доступу иностранных инвестиций на китайский рынок заявил к председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия форума в Боао. Он подчеркнул, что Китай будет твердо придерживаться проводимой страной политики реформ и открытости.
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