Нефть штурмует годовые максимумы

Москва, 11 апреля — «Вести. Экономика». Цены на нефть продемонстрировали бурный рост и превысили $71 за баррель смеси Brent, достигнув максимума этого года. Поводов было предостаточно. Первая реакция была еще во вторник утром — на заявление китайских властей о приверженности свободной торговли, что снизило градус напряженности в отношении «торговых войн». Рост продолжился после сообщений Bloomberg о том, что Саудовской Аравии якобы очень хочет увидеть цены на уровне $80 за баррель. Конечно, свою роль в текущем росте цен играет и геополитическая напряженность как на Ближнем Востоке, так и в отношении России, причем, скорее всего, самую важную. Желание США начать военную компанию против Сирии, по сути, ставит мир на порог глобальной войны. Под занавес торгов котировки немного снизились: такова реакция на вышедшие данные по запасам от Американского института нефти. Запасы нефти и бензина за неделю неожиданно выросли — на 1,8 млн и 2 млн баррелей соответственно.

Zerohedge

Добавлю, что разница между ценой североморской смеси и американской WTI продолжает увеличиваться, уже достигнув $5, что примерно вдвое больше, чем несколько недель назад.

Zerohedge

Эксперты объясняют это тем, что резкое сокращение добычи в Венесуэле привело к тому, что показатель выпролнения сделки ОПЕК+ значительно превысил 100%. То есть баланс спроса и предложения в мире выглядит стабильно, а вот в США обратная ситуация, и именно там сосредоточена основная масса нового предложения. Сланцевые компании стремительно наращивают добычу, создавая избыток нефти в стране. Вместе с тем, более дешевая американская нефть может быть выгодна зарубежным потребителям, что в теории может привести к увеличению экспорта из США.Рубль отвязался от нефтиСтоль высокие цены на нефть сейчас никак не помогают российской валюте. За последние две торговые сессии российская валюта потеряла почти 10% — максимальные темпы снижения с 2014 г. Российский валютный рынок находится под мощной атакой спекулянтов. Сверхскоростные торговые роботы двигают котировки в любую сторону, не встречая никаких проблем. Буквально за пару секунд курс может измениться на 2-3 руб.