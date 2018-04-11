Ещё
Состояние Цукерберга выросло на $2,8 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Состояние Цукерберга выросло на $2,8 млрд на фоне выступления перед сенатом США 

RB.ru 27 минут назад
Фото: Reuters
Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга за день увеличилось на $2,8 млрд на фоне его выступления перед сенатом США в связи со скандалом с утечкой данных 87 млн пользователей соцсети.
Стоимость акций Facebook на торгах во вторник выросла на 4,5% — до $165,04 за бумагу, что стало самым высоким ростом с апреля 2016 года, указывает CNN. Капитализация Facebook выросла на $21 млрд и превысила $479 млрд
Общее состояние Цукерберга увеличилось на $2,8 млрд или 4,4% — до $66 млрд, указывает Forbes. По данным индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, состояние Цукерберга выросло на $2,76 млрд или 4,3% — до $67 млрд
Акции Facebook выросли после выступления Цукерберга в сенате США, которое прошло во вторник. Глава соцсети извинился перед пользователями за утечку данных и взял всю ответственность за эту ошибку на себя. Цукерберг рассказал, что компания проводит внутреннее расследование по выявлению приложений соцсети, которые используют данные пользователей.
Напомним, в марте Facebook оказалась в центре скандала из-за утечки персональных данных пользователей соцсети. Стало известно, что компания Cambridge Analytica собирала такую информацию с помощью приложения. Скандал осложнился тем, что данные были использованы при разработке программы, которая предположительно применялась в ходе президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году. Позже Facebook признала, что Cambridge Analytica получила доступ к данным 87 млн пользователей.
RB.ru: последние новости
Apple потребовала удалить из App Store приложение такси-сервиса «Максим» Цукерберг ответил на критику Тима Кука в адрес Facebook после утечки данных Дерипаска за три дня упал на 250 позиций в рейтинге Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления890
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей136
Небо над Сирией опустело418
Британия отказалась бомбить Сирию83
Умер автор хитов Киркорова13
Видео
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение