Состояние Цукерберга выросло на $2,8 млрд на фоне выступления перед сенатом США

Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга за день увеличилось на $2,8 млрд на фоне его выступления перед сенатом США в связи со скандалом с утечкой данных 87 млн пользователей соцсети.

Стоимость акций Facebook на торгах во вторник выросла на 4,5% — до $165,04 за бумагу, что стало самым высоким ростом с апреля 2016 года, указывает CNN . Капитализация Facebook выросла на $21 млрд и превысила $479 млрд

Общее состояние Цукерберга увеличилось на $2,8 млрд или 4,4% — до $66 млрд, указывает Forbes . По данным индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, состояние Цукерберга выросло на $2,76 млрд или 4,3% — до $67 млрд

Акции Facebook выросли после выступления Цукерберга в сенате США, которое прошло во вторник. Глава соцсети извинился перед пользователями за утечку данных и взял всю ответственность за эту ошибку на себя. Цукерберг рассказал, что компания проводит внутреннее расследование по выявлению приложений соцсети, которые используют данные пользователей.