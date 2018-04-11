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Роскосмос потратит на новые ракеты «Союз» 3,5 млрд рублей
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Роскосмос потратит на новые ракеты «Союз» 3,5 млрд рублей 

Говорит Москва 51 минуту назад
Общая стоимость контракта составила 3,65 млрд руб. Срок исполнения договора — 25 ноября 2019 года. Гарантийный срок хранения и эксплуатации ракет-носителей должен составлять 6,5 лет.
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