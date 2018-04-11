Онлайн-сервис Saviant представил рейтинг самых популярных в России коктейлей

Онлайн-сервис Saviant представил рейтинг самых популярных в России коктейлей, а также проанализировал цены на ходовые позиции.

Так на сегодня выглядит список 20 самых популярных коктейлей в России по ключевым для канала HoReCa городам:

Наибольшим спросом пользуются лонг-дринки, на их долю приходится порядка 40 процентов всех смешанных напитков.

Средняя цена коктейлей в ключевых городах рынка HoReCa: Москва — 412 рублей Санкт-Петербург — 361,4 рубля Краснодар — 456,7 рубля Новосибирск — 340 рублей Казань — 338,9 рубля Нижний Новгород — 335,7 рубля Екатеринбург — 332,3 рубля.

Средняя цена мохито: Москва — 417 рублей Санкт-Петербург — 416,1 рубля Новосибирск — 377,5 рубля Краснодар — 365,1 рубля Екатеринбург — 342,2 рубля Нижний Новгород — 337,6 рубля Казань — 334,4 рубля.

Самые доступные коктейли — в заведениях категории B (средний чек от 750 до 1 500 рублей). Именно такие рестораны являются одними из основных в дистрибуции смешанных напитков.

Дешевизне коктейлей в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Казани будут особенно рады футбольные болельщики — во всех этих городах пройдут матчи чемпионата мира по футболу, пишет Horeca Magazine.