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Инвестиции в модернизацию инфраструктуры ЖКХ Якутии составили 27 млрд рублей за пять лет
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Инвестиции в модернизацию инфраструктуры ЖКХ Якутии составили 27 млрд рублей за пять лет 

ТАСС 56 минут назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Инвестиции в модернизацию коммунального комплекса Якутии за последние пять лет составили около 27 млрд рублей, в том числе более 21 млрд привлекли из внебюджетных источников. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников на межведомственном совещании в Хабаровске.
Межведомственное совещание с участием представителей дальневосточных регионов по вопросам состояния законности в сфере ЖКХ, в том числе при переселении граждан из аварийного и ветхого жилья, проходит в среду в Хабаровске под руководством заместителя Генерального прокурора РФ Юрия Гулягина.
"С целью модернизации и поддержания в надлежащем техническом состоянии объектов коммунальной инфраструктуры в Якутии с 2012 года общий объем инвестиций за счет всех источников финансирования составил [порядка] 27 млрд рублей", — сказал Колодезников, отметив, что более 21 млрд рублей привлекли за счет внебюджетных средств.
Он добавил, что в регионе действуют 12 инвестиционных программ модернизации коммунального комплекса. Половина из них утверждена в прошлом году, отметил он. «За этот период [с 2012 по 2017 годы] построено и реконструировано 353 объекта коммунальной инфраструктуры, в том числе 339 котельных. Это составляет порядка 40% существующих объектов. [Построено] 14 объектов водоснабжения и водоотведения, а также модернизировано и построено 1220 км инженерных сетей», — добавил он.
По словам первого зампреда правительства региона, модернизация инфраструктуры ЖКХ позволила вдвое снизить число технологических нарушений — с 69 до 32. При этом он охарактеризовал общее состояние основных фондов ЖКХ как удовлетворительное, отметив, что властям региона удалось снизить уровень их износа с 59,6 до 50,5%.
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