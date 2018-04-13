Ещё
Параметры финансирования госпрограммы по развитию промышленности скорректированы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Параметры финансирования госпрограммы по развитию промышленности скорректированы 

Парламентская газета 47 минут назад
Фото: Парламентская газета
Правительство привело в соответствие с федеральным бюджетом на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов государственную программу «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности». Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 13 апреля.
Вместе с корректировкой финансовых параметров в госпрограмме были изменены целевые показатели и мероприятия.
Также 13 апреля в силу вступили и другие постановления Правительства, касающиеся приведения в соответствие бюджету госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года» и «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
Парламентская газета: последние новости
Россия увеличивает несырьевой экспорт, сказал Медведев Правительство предложило узаконить конкурентное лицензирование континентального шельфа Макаров: НДД от добычи нефти станет стимулом для развития отрасли
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии204
Названы возможные цели для удара США по Сирии422
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники301
Суд изменил приговор Улюкаеву224
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии70
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение