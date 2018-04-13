Параметры финансирования госпрограммы по развитию промышленности скорректированы

Правительство привело в соответствие с федеральным бюджетом на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов государственную программу «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности». Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 13 апреля.

Вместе с корректировкой финансовых параметров в госпрограмме были изменены целевые показатели и мероприятия.

Также 13 апреля в силу вступили и другие постановления Правительства, касающиеся приведения в соответствие бюджету госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года» и «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».