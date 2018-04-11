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Финансирование госпрограммы по развитию авиационной промышленности упорядочено
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Финансирование госпрограммы по развитию авиационной промышленности упорядочено 

Парламентская газета 23 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Параметры финансирования государственной программы «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 года» приведено в соответствие с бюджетом на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 11 апреля.
В новой редакции отмечается, что на реализацию программы в 2018 году планируется выделить 59,1 миллиарда рублей, в 2019 году — 40,3 миллиарда, в 2020 году — 40,5 миллиарда.
Вместе с тем документом был скорректирован ряд параметров госпрограммы и уточнены приоритеты расходования средств. Также скорректирован ряд индикаторов, касающихся поставок самолётов, вертолётов, авиационных двигателей, рентабельности продаж и выручки организаций авиастроения, объёма сервисных услуг.
Кроме того, в госпрограмму включён план её реализации на 2018 год и на период 2019-2020 годов.
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