Беларусь в январе-феврале увеличила экспорт товаров и услуг на 29,8 проц

Минск , 10 апреля / Синьхуа / — Беларусь в январе-феврале увеличила экспорт товаров и услуг на 29,8 проц до 6,185 млрд долларов США по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг сложился в сумме 12,165 млрд долларов, что на 28,5 проц больше, чем в январе-феврале 2017 года. В том числе экспорт составил 6,185 млрд долларов /рост на 29,8 проц/, импорт — 5,979 млрд долларов /рост на 27,2 проц/. Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило 206 млн долларов. —0—