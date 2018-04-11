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Саудовская Аравия потеснит Катар на долговом рынке
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Саудовская Аравия потеснит Катар на долговом рынке 

Вести Экономика 36 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 11 апреля — «Вести. Экономика» Саудовская Аравия, вероятно, опередит своего соседа и политического конкурента Катара на международном долговом рынке, проведя продажу долларовых облигаций в три этапа, так как Королевство стремится финансировать свой бюджетный дефицит.
«Это разумный шаг со стороны Саудовской Аравии, которая хочет опередить Катар. Им пришлось бы заплатить больше, если бы они выпустили облигации после Катара», — заявляет Хакки Калсен, менеджер портфеля долговых обязательств развивающихся рынков в Union Investment Privatfonds во Франкфурте.
Королевство привлекает средства, так как крон-принц Мохаммед бин Салман посещает Францию после трехнедельного тура по США. Также это происходит в тот момент, когда Катар, бойкотируемый Королевством и другими странами Персидского залива, проводит встречи с инвесторами США и Великобритании перед возможной продажей облигаций.
Крупная сделка в Саудовской Аравии при щедрой оценке может снизить аппетит в отношении Катара. Начальный ценовой прогноз по ценным бумагам, предлагаемым на рынке, примерно на 20-40 б.п. шире, чем в отношении долларовых облигаций с аналогичным сроком погашения. Доходность долларового долга Саудовской Аравии со сроком погашения в 2028 году выросла на 60 б.п. в этом году до 4,31% во вторник, согласно прогнозу Bloomberg.
Щедрое предложение Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, установила начальный ценовой прогноз для облигаций со сроком погашения в 2025 году на отметке в 170 б.п. по сравнению с казначейскими облигациями, для ценных бумаг со сроком погашения в 2030 году на отметке в 200 б.п. и для облигаций со сроком погашения в 2049 году на отметке в 235 б.п., согласно Bloomberg.
Новые облигации «выглядят дешево, но я уверен, что в дальнейшем стоит ждать ужесточение. Они, вероятно, заключат еще одну крупную сделку, возможно, на $9 млрд», — отмечает Зейна Ризк из Arqaam Capital Ltd.
Саудовская Аравия является одним из крупнейших эмитентов на развивающихся рынках, поскольку падение цен на нефть заставило Королевство продать долларовые облигации менее двух лет назад. Согласно данным Bloomberg, в 2017 году оно привлекло $21,5 млрд и $17,5 млрд в 2016 году.
Страна планирует заимствовать в этом году эквивалент $31 млрд, чтобы преодолеть ожидаемый дефицит бюджета в размере $52 млрд и профинансировать планы роста после сокращения экономики в прошлом году. В прошлом месяце она увеличила синдицированный кредит в $10 млрд на $6 млрд
Citigroup Inc., GIB Capital, Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc и Morgan Stanley являются совместными глобальными координаторами по этой сделке. Банк Китая, Промышленно-торговый банк Китая, JPMorgan Chase & Co. и Mitsubishi UFJ Financial Group являются совместными ведущими организаторами выпуска.
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