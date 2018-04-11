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Азиатско-тихоокеанский банк допустил, что не сможет работать непрерывно
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Азиатско-тихоокеанский банк допустил, что не сможет работать непрерывно 

Ведомости 45 минут назад
Фото: Ведомости
Азиатско-тихоокеанский банк (АТБ) предупредил в годовом отчете: есть риск, что он не сможет продолжать работать непрерывно.
Сейчас ЦБ ведет проверку АТБ, и на момент составления отчетности АТБ не получил от ЦБ ни акта проверки, ни предписания. Неопределенность с дополнительными резервами влияет на нормативы банка, другой фактор риска — возможные действия ЦБ в отношении АТБ; все это может вызвать «значительные сомнения в способности банка продолжать свою деятельность непрерывно», заключил АТБ.
В отчетности АТБ признал, что не успел выполнить предписание ЦБ досоздать резервы на вложения в рухнувшую «дочку» «М2М прайвет банк» — лицензия отозвана в декабре 2016 г. АТБ вложил в М2М 8,9 млрд руб. : 2,3 млрд в акции «дочки», 6,1 млрд руб. — в виде межбанковского депозита (остальное на брокерских счетах). АТБ должен был досоздать 100%-ный резерв по этим вложениям, ЦБ дал ему отсрочку до 1 января 2018 г.
Но к этому моменту банк зарезервировал вложения лишь на 75%, признал он в отчетности. А на оставшуюся часть в 1,88 млрд руб. ЦБ дал банку новую рассрочку — до 1 апреля 2018 г. О новом сроке банк просил регулятора еще с начала года, и в середине марта ЦБ согласился дать банку еще немного времени, рассказывали «Ведомостям» человек, близкий к банку, а также его контрагент, узнавший об этом от сотрудников ЦБ. Тогда собеседники «Ведомостей» рассказывали, что создание всего резерва заставит АТБ пополнить капитал, на чем также настаивает регулятор.
Максимальный убыток от обесценения активов, который АТБ может выдержать без нарушения нормативов, на 1 февраля составлял 2,07 млрд руб., указывал ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов. Такой убыток при прочих равных (без увеличения капитала или сокращения активов) снизил бы норматив достаточности основного капитала Н1.2 до регулятивного минимума в 6%, предупреждал он.
Регулятор хочет видеть в АТБ «новое лицо», которое сможет докапитализировать банк, рассказывал «Ведомостям» человек, знающий это от сотрудников ЦБ. Весь прошлый год банк искал инвестора, но безуспешно. Предписание снизить долю не более чем до 10% ЦБ направил банку и акционерам после отзыва лицензии у М2М. В декабре 2017 г. банк его выполнил, но формально, говорят три собеседника «Ведомостей». Вместо Андрея Вдовина, Алексея Масловского и Питера Хамбро, контролировавших по 22,5% акций банка, в списке акционеров АТБ в декабре 2017 г. появились другие лица. Shelmer Holding Ltd. (Британские Виргинские острова, владеет 31,8% АТБ) принадлежит рижанину Максиму Чернавину, сказано в документах банка. Человек с такими именем и фамилией в марте прошлого года в качестве эксперта Bank M2M Europe давал комментарии порталу Life.ru. Bank M2M Europe работает в Латвии и принадлежал Вдовину, но в сентябре прошлого года был продан. Теперь он называется Signet Bank AS и принадлежит 11 акционерам. Вдовин, Масловский и Хамбро сохранили доли в банке через компанию «ППФИН регион», но она снизила участие в банке до 8,24%.
Подобная формулировка в годовом отчете связана исключительно с аудиторскими стандартами, заверил представитель банка. Руководство не имеет никаких сомнений в устойчивости АТБ и его способности осуществлять непрерывную деятельность, говорит он.
Представитель банка сообщил, что резервирование вложений в М2М проводится в соответствии с графиком, согласованным с ЦБ. АТБ, по его словам, — операционно прибыльный банк и с комфортным запасом выполняет все нормативные требования регулятора. А в случае необходимости имеет возможность увеличить капитал за счет конвертации субординированного долга, указывает представитель банка. Структура акционеров банка соответствует требованиям регулятора, говорит он.
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