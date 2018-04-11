Сайты компаний Дерипаски перестали работать

Сайты компаний, принадлежащих Олегу Дерипаске, перестали работать: не работают корпоративные сайты агрохолдинга «Кубань», компаний «Базовый элемент», «Русские машины», EN+, группы ГАЗ, сайт «Русала» работает в ограниченном режиме.
6 апреля США ввели санкции против 24 российских физических и 14 юридических лиц. Ограничительные меры введены из-за «ситуации на Украине». В список в том числе попал Дерипаска и принадлежащие ему активы — «Русал», En+ Group и группа ГАЗ.
Издание NewsNN сообщает, что сайты перестали работать вчера, 10 апреля.
В пресс-службе «Базового элемента» от комментариев отказались.
Ранее также перестал работать сайт группы «Ренова» Виктора Вексельберга, против которого также были введены санкции США.