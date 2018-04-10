Авиаперевозчиков предупредили об опасности из-за ситуации в Сирии

Международные авиаперевозчики получили экстренное предупреждение в связи в возможными ракетными ударами по Сирии , передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Предупреждение получили в том числе перевозчики из России и стран СНГ.

«Сетевой управляющий операционный центр (NMOC), расположенный в Брюсселе, предупредил авиакомпании о необходимости потенциального дополнительного пересмотра маршрутов и воздушных коридоров рейсов в средиземноморском регионе в связи с возможным обострением конфликта в Сирии и нанесением ударов по наземным целям, что расценивается как потенциальная угроза гражданской авиации», — заявил источник агентства.

В ближайшие 72 часа авиакомпаниям рекомендовано планировать полеты в районе полётной информации Никосии и Восточного Средиземноморья с учетом внимательного изучения НОТАМов (оперативно распространяемой информации об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов и аэронавигационной информации).