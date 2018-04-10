IFC помогает узбекскому банку в управлении валютными рисками

Ташкент, 10 апреля / Синьхуа / — Международная финансовая корпорация /IFC/, входящая в Группу Всемирного банка , подписала своп-соглашение с узбекским акционерно-коммерческим банком «Hamkorbank», сообщила сегодня пресс-служба IFC в Ташкенте.

IFC будет страховать валютные риски банка, связанные с заимствованиями в иностранной валюте. Это поможет «Hamkorbank» эффективнее управлять активами и обязательствами, а предприятиям — снизить валютные риски и сосредоточиться на развитии бизнеса и создании рабочих мест.

С 2001 года IFC предоставила АКБ «Hamkorbank» более 20 млн долларов в виде заемного финансирования и инвестиций в капитал. —0—