Ещё
IFC помогает узбекскому банку в управлении валютными рисками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

IFC помогает узбекскому банку в управлении валютными рисками 

ИА Синьхуа 53 минуты назад
Ташкент, 10 апреля /Синьхуа/ — Международная финансовая корпорация /IFC/, входящая в Группу Всемирного банка, подписала своп-соглашение с узбекским акционерно-коммерческим банком «Hamkorbank», сообщила сегодня пресс-служба IFC в Ташкенте.
IFC будет страховать валютные риски банка, связанные с заимствованиями в иностранной валюте. Это поможет «Hamkorbank» эффективнее управлять активами и обязательствами, а предприятиям — снизить валютные риски и сосредоточиться на развитии бизнеса и создании рабочих мест.
С 2001 года IFC предоставила АКБ «Hamkorbank» более 20 млн долларов в виде заемного финансирования и инвестиций в капитал. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Центральный паритетный курс юаня к доллару США понизился на 188 базисных пунктов Строящуюся к ЧМ-2018 станцию метро в Санкт-Петербурге грозят отключить от электричества за неуплату В первом квартале 2018 года внешнеторговый оборот Монголии увеличился на 25 проц
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления321
Трамп отреагировал на решение Китая по пошлинам99
Украина арестовала еще одно российское судно792
Франция заявила об агрессивном маневре истребителей РФ276
Россия заблокировала резолюцию США по Сирии58
Видео
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение