Чистая прибыль компании «ППФ Страхование жизни» в 2017 году снизилась на 10%

Чистая прибыль компании «ППФ Страхование жизни» по итогам 2017 года снизилась на 10%, до 312,934 млн рублей, сообщили в пресс-службе страховщика.

«За счет инвестиций в развитие бизнеса, а также существенного роста общего размера страховых выплат, при крайне умеренной динамике рынка классических продуктов страхования жизни, чистая прибыль компании снизилась на 10%, составив 312 934 тысячи рублей», — говорится в релизе.

Продуктовый виджет

Общий размер страховых выплат за отчетный период увеличился на 20% с общей суммой в 1,033 млрд рублей. Общий объем страховых премий на рынке страхования жизни в 2017 году вырос на 11%, до 3,224 млрд рублей.