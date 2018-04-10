В первом квартале 2018 года внешнеторговый оборот Монголии увеличился на 25 проц

Улан-Батор , 10 апреля / Синьхуа / — Внешнеторговый оборот Монголии в первом квартале 2018 года достиг 2,6 млрд долларов США, что на 25 проц больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сегодня сообщает Главное таможенное управление Монголии.

При этом Монголия продемонстрировала положительное сальдо во внешней торговле, поскольку экспорт превысил над импортом на 351 млн долларов.

Экспорт минеральных ресурсов занимает 84,5 проц от общего объема экспорта Монголии, говорится в сообщении. За этот период Монголия экспортировала свои товары и услуги в 48 стран мира. Китай остается главным торговым партнером Монголии. Доля Китая во внешнеторговом обороте Монголии составляет 86,7 проц. В 2017 году объем торговли между Монголией и Китаем достиг 6,7 млрд долларов, что составило 63 проц от общего объема торговли Монголии.

К 2020 году Монголия и Китай планируют увеличить товарооборот до 10 млрд долларов. —0—