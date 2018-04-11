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«Роснефть» заказала технико-экономическое обоснование освоения участка Хара-Тумус на Таймыре
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«Роснефть» заказала технико-экономическое обоснование освоения участка Хара-Тумус на Таймыре 

Rambler News Service 55 минут назад
«Роснефть» заказала технико-экономические предложения по освоению участка недр Хара-Тумус в Красноярском крае, говорится в материалах «Роснефти».
Победителем соответствующего тендера стала компания «РН-Шельф-Арктика», дочерняя компания «Роснефти».
Стоимость контракта составит 10,693 млн рублей.
Как сообщалось ранее, в начале декабря 2017 года Роснедра объявили аукцион на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на нефтегазовом участке Хара-Тумус в Красноярском крае. Стартовый платеж для участия в аукционе составлял 656,4 млн рублей.
21 марта 2018 года Минприроды РФ сообщило, что аукцион на углеводородный участок Хара-Тумус на Таймыре признан несостоявшимся. Торги не состоялись в связи с тем, что «Роснефть» (единственный претендент на участок) не представила технико-экономическое обоснование и не сделала обеспечительный платеж.
При этом «Роснефть» сообщила, что сохраняет интерес к нефтегазовому участку Хара-Тумус. В «Роснефти» пояснили, что подача документов на участие в торгах на участок была отложена до окончания исследований соседнего Хатангского участка.
Участок Хара-Тумус расположен в Таймырском (Долгано-Ненецком) муниципальном районе Красноярского края. Извлекаемые запасы нефти в пределах участка составляют: 225 тыс. тонн по категории С1, 26,745 млн тонн по категории С2. Прогнозные извлекаемые ресурсы оцениваются в 3,2 млн тонн нефти и 6,8 млрд кубометров газа по категории Д1.
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