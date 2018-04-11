«Роснефть» заказала технико-экономическое обоснование освоения участка Хара-Тумус на Таймыре

Победителем соответствующего тендера стала компания «РН-Шельф-Арктика», дочерняя компания «Роснефти».

Стоимость контракта составит 10,693 млн рублей.

Как сообщалось ранее, в начале декабря 2017 года Роснедра объявили аукцион на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на нефтегазовом участке Хара-Тумус в Красноярском крае. Стартовый платеж для участия в аукционе составлял 656,4 млн рублей.

21 марта 2018 года Минприроды РФ сообщило, что аукцион на углеводородный участок Хара-Тумус на Таймыре признан несостоявшимся. Торги не состоялись в связи с тем, что «Роснефть» (единственный претендент на участок) не представила технико-экономическое обоснование и не сделала обеспечительный платеж.

При этом «Роснефть» сообщила, что сохраняет интерес к нефтегазовому участку Хара-Тумус. В «Роснефти» пояснили, что подача документов на участие в торгах на участок была отложена до окончания исследований соседнего Хатангского участка.

Участок Хара-Тумус расположен в Таймырском (Долгано-Ненецком) муниципальном районе Красноярского края. Извлекаемые запасы нефти в пределах участка составляют: 225 тыс. тонн по категории С1, 26,745 млн тонн по категории С2. Прогнозные извлекаемые ресурсы оцениваются в 3,2 млн тонн нефти и 6,8 млрд кубометров газа по категории Д1.