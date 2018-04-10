Ещё
Мексика должна воспользоваться падением экспорта нефти из Венесуэлы в США — глава Pemex
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мексика должна воспользоваться падением экспорта нефти из Венесуэлы в США — глава Pemex 

Прайм 49 минут назад
МЕХИКО, 10 апр/ПРАЙМ/. Мексике следует воспользоваться снижением добычи нефти в Венесуэле для увеличения поставок собственного топлива на заводы в США, заявил гендиректор мексиканской госкомпании Pemex Карлос Тревиньо.
Он отметил, что заводы на побережье Мексиканского залива в США ориентированы на переработку тяжелой нефти — как венесуэльской, так и мексиканской.
"Венесуэла снизила добычу, и это позволяет не только Мексике и Pemex иметь возможность для поставки нефти, но и победителям конкурсов в 2017 году, которые уже начинаю производить первые баррели. Бесспорно, это большая возможность, которой Мексика и Pemex должны воспользоваться", — заявил Тревьньо на пресс-конференции.
Он также сообщил, что в настоящее время компания значительно увеличила объемы переработки нефти на своих заводах в Мексике — до 834 тысячи баррелей в день и планирует рост этой цифры до 900 тысяч. Добыча компании в 2017 году в среднем составила 1,948 миллиона баррелей в день (изначальный план на год — 1,944 миллиона), несмотря на сокращение добычи в сентябре из-за землетрясений и ураганов.
Экспорт венесуэльской нефти в США в феврале снизился до 15-летнего минимума на фоне падения производства в стране — по данным Thomson Reuters, в феврале PDVSA и ее совместные предприятия отправили в США 21 партию нефти — половину от месячной нормы в последние годы, или 378,45 тысячи баррелей в сутки. Это на 21% ниже января и на 43% ниже февраля 2017 года.
Прайм: последние новости
ФАС признала Tele2 нарушителем в деле о национальном роуминге Миллер: "Газпром" никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину Тиньков потерял в понедельник $250 млн из-за санкций США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина арестовала еще одно российское судно715
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления76
Трамп отреагировал на решение Китая по пошлинам80
Франция заявила об агрессивном маневре истребителей РФ213
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня87
Видео
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение