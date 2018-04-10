Tele2 ответила на обвинения ФАС

Tele2 прокомментировали претензии ФАС России по национальному роумингу. Компания стремится предлагать самые доступные цены даже в тех регионах, где она не присутствует, заявили «Ленте.ру» в пресс-службе оператора.

«Являясь федеральным оператором, Tele2 оказывает услуги связи не на всей территории страны. В тех регионах, где компания не представлена, Tele2 работает на других сетях, при этом остается самым доступным по цене оператором. Даже там, где сети Tele2 нет, абонент не видит разницы в стоимости мобильной связи по сравнению с ее ценой в регионах присутствия компании», — сообщили в пресс-службе оператора.

Севастополе. Представитель компании подчеркнул, что в середине февраля Tele2 в пять раз снизила стоимость всех входящих звонков в Крыму

«Мы рады, что ФАС не нашел нарушений в части межоператорских роуминговых тарифов. Сейчас мы ждем мотивировочную часть этого решения, чтобы разобраться в претензиях к абонентским тарифам», — добавил он.

10 апреля комиссия ФАС признала факт установления Tele2 монопольно высокой цены на услуги связи в национальном роуминге. В ведомстве сообщили, что в связи с отсутствием у компании желания добровольного устранения нарушения, как это сделали ранее операторы «большой тройки», принято решение выдать оператору соответствующее предписание.