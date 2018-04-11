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Фьючерсы на природный газ подорожали во время американской сессии
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Фьючерсы на природный газ подорожали во время американской сессии 

Investing.com Россия 30 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на природный газ выросли во время американской сессии в среду.
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в мае торгуются по цене 2,674 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,68%.
Максимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,622 долл. и сопротивление — на 2,726 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,03% и торгуется на отметке 89,35 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в мае вырос на 1,76%, достигнув отметки 66,66 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в мае вырос на 1,25%, дойдя до уровня 2,0906 долл. за галлон.
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