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Фьючерсы на природный газ подешевели во время американской сессии
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Фьючерсы на природный газ подешевели во время американской сессии 

Investing.com Россия 47 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на природный газ снизились во время американской сессии во вторник.
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в мае торгуются по цене 2,647 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария опустившись на 1,71%.
Минимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,640 долл. и сопротивление — на 2,726 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,19% и торгуется на отметке 89,36 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в мае вырос на 3,20%, достигнув отметки 65,45 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в мае вырос на 3,17%, дойдя до уровня 2,0598 долл. за галлон.
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