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ADNOC объявила о проведении лицензионного раунда на разведку нефти и газа
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ADNOC объявила о проведении лицензионного раунда на разведку нефти и газа 

Прайм 52 минуты назад
ДУБАЙ, 10 апр /ПРАЙМ/. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) объявила о скором проведении первого в своем роде конкурентного лицензионного раунда на нефтегазовые разведывательные блоки, сообщает издание The National.
Впервые в истории ОАЭ будут проведены конкурентные торги на право разработки шести морских и сухопутных концессий.
Согласно заявлению компании, потенциальные запасы нефти и газа на этих участках составляют «миллиарды баррелей нефти и триллионы кубических футов природного газа».
Подача заявок должна состояться в октябре текущего года. Первый раунд торгов пройдёт до конца 2018 года. Общая площадь участков (4 сухопутных и 2 морских) составляет 30 тысяч квадратных километров.
Запасы нефти ОАЭ составляют около 6% всех мировых запасов.
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