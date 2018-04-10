Специалисты сообщили о продолжении атак на Сбербанк

Специалисты сообщили о продолжении атак на клиентов Сбербанка

Специалисты антивирусной компании «Доктор Веб» сообщили, что продолжают фиксировать заражения устройств вирусом Android.BankBot.358.origin, который ранее эксперты обнаружили в продуктах Сбербанка. Об этом компания сообщила в своей группе во «ВКонтакте».

Судя по таблице, опубликованной «Доктор Веб», 6 апреля специалисты обнаружили заражение 178 устройств, 7 апреля — 175 устройств, 8 апреля — 16 устройств.

«Будьте бдительны! Не переходите по ссылкам из СМС», — говорится в сообщении.

5 апреля вирусные аналитики «Доктор Веб» зафиксировали распространение троянца Android.BankBot.358.origin. По данным специалистов, вредоносное ПО крадет информацию о банковских картах клиентов «Сбербанка», выводит деньги со счетов, блокирует зараженные устройства и требует выкуп.

В Сбербанке информацию назвали «фейковой новостью от компании, которая основной целью, видимо, ставит собственную рекламу». Они также опровергли существование угрозы безопасности клиентов и заверили, что пользователи защищены средствами, разработанными в «Лаборатории Касперского».