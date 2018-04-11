Ещё
Рынок акций Нигерии закрылся ростом, NSE 30 прибавил 0,68%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок акций Нигерии закрылся ростом, NSE 30 прибавил 0,68% 

Investing.com Россия 44 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Нигерии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий и банковских услуг.
На момент закрытия на бирже Lagos NSE 30 поднялся на 0,68%.
В лидерах роста среди компонентов индекса NSE 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Nestle Nig (LAGOS:NESTLE), которые подорожали на 69,00 п. (4,98%), закрывшись на отметке в 1.454,00. Котировки Skye Bank (LAGOS:SKYEBAN) выросли на 0,030 п. (4,62%), завершив торги на уровне 0,680. Бумаги Wapco (LAGOS:WAPCO) выросли в цене на 1,25 п. (2,95%), закрывшись на отметке 43,70.
Лидерами падения стали акции Union Bank LG (LAGOS:UBN), цена которых упала на 0,20 п. (3,01%), завершив сессию на отметке 6,45. Акции Dangote Flour Mills PLC (LAGOS:DANGFLOUR) поднялись на 0,30 п. (2,23%), закрывшись на уровне 13,15, а Diamond Bank (LAGOS:DIAMONB) снизились в цене на 0,040 п. (2,13%) и завершили торги на отметке 1,840.
На бирже Lagos количество подешевевших бумаг (61) превысило количество закрывшихся в плюсе (39), а котировки 17 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 2,01%, или 1,32, достигнув отметки $66,83 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 1,59%, или 1,13, до $72,17 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 1,02%, или 13,70, до отметки $1.359,60 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/NGN выросла на 0,40% до 445,490, а котировки USD/NGN упали на 0,14%, достигнув отметки 359,500.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,16% до 89,18.
Investing.com Россия: последние новости
Компании с Уолл-стрит дают хорошую оценку Spotify Криптовалюты подешевели, а Monex Group приобретает биржу Coincheck Фьючерсы на фондовых биржах США выросли несмотря на опасения о торговой войне
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля168
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня69
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии66
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН42
Россия показала самый мощный автомат49
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение