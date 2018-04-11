Рынок акций Нигерии закрылся ростом, NSE 30 прибавил 0,68%

Investing.com — Фондовый рынок Нигерии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий и банковских услуг.

На момент закрытия на бирже Lagos NSE 30 поднялся на 0,68%.

В лидерах роста среди компонентов индекса NSE 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Nestle Nig (LAGOS:NESTLE), которые подорожали на 69,00 п. (4,98%), закрывшись на отметке в 1.454,00. Котировки Skye Bank (LAGOS:SKYEBAN) выросли на 0,030 п. (4,62%), завершив торги на уровне 0,680. Бумаги Wapco (LAGOS:WAPCO) выросли в цене на 1,25 п. (2,95%), закрывшись на отметке 43,70.

Лидерами падения стали акции Union Bank LG (LAGOS:UBN), цена которых упала на 0,20 п. (3,01%), завершив сессию на отметке 6,45. Акции Dangote Flour Mills PLC (LAGOS:DANGFLOUR) поднялись на 0,30 п. (2,23%), закрывшись на уровне 13,15, а Diamond Bank (LAGOS:DIAMONB) снизились в цене на 0,040 п. (2,13%) и завершили торги на отметке 1,840.

На бирже Lagos количество подешевевших бумаг (61) превысило количество закрывшихся в плюсе (39), а котировки 17 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 2,01%, или 1,32, достигнув отметки $66,83 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 1,59%, или 1,13, до $72,17 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 1,02%, или 13,70, до отметки $1.359,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NGN выросла на 0,40% до 445,490, а котировки USD/NGN упали на 0,14%, достигнув отметки 359,500.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,16% до 89,18.