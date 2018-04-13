Ещё
Рынок акций Нигерии закрылся ростом, NSE 30 прибавил 0,14%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок акций Нигерии закрылся ростом, NSE 30 прибавил 0,14% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Нигерии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, банковских услуг и производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.
На момент закрытия на бирже Lagos NSE 30 вырос на 0,14%.
В лидерах роста среди компонентов индекса NSE 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Wemabank (LAGOS:WEMABAN), которые подорожали на 0,080 п. (9,52%), закрывшись на отметке в 0,920. Котировки Skye Bank (LAGOS:SKYEBAN) выросли на 0,060 п. (8,11%), завершив торги на уровне 0,800. Бумаги Diamond Bank (LAGOS:DIAMONB) выросли в цене на 0,090 п. (4,84%), закрывшись на отметке 1,950.
Лидерами падения стали акции Union Bank LG (LAGOS:UBN), цена которых упала на 0,25 п. (3,85%), завершив сессию на отметке 6,25. Акции Guiness Nig (LAGOS:GUINNES) поднялись на 3,85 п. (3,74%), закрывшись на уровне 99,15, а Pz Cussons LG (LAGOS:PZ) снизились в цене на 0,50 п. (2,17%) и завершили торги на отметке 22,50.
На бирже Lagos количество подешевевших бумаг (54) превысило количество закрывшихся в плюсе (43), а котировки 10 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,55%, или 0,37, достигнув отметки $67,44 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,87%, или 0,63, до $72,65 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,48%, или 6,40, до отметки $1.348,30 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/NGN снизилась на 0,12% до 443,620, а котировки USD/NGN повысились на 0,14%, достигнув отметки 360,000.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,03% до 89,46.
Investing.com Россия: последние новости
Рынок акций РФ закрылся ростом, Индекс МосБиржи прибавил 0,85% Рынок акций Бельгии закрылся ростом, BEL 20 прибавил 0,67% Налоговая реформа благоприятно скажется на результатах компаний за I квартал
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»689
Британия назвала «наглой ложью» заявления Минобороны РФ279
Россия отказывается от SWIFT484
В Средиземное море вошел «Уинстон Черчилль»194
Вертолет с президентом Таджикистана «потерялся» в горах9
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение