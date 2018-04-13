Рынок акций Нигерии закрылся ростом, NSE 30 прибавил 0,14%

Investing.com — Фондовый рынок Нигерии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, банковских услуг и производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.

На момент закрытия на бирже Lagos NSE 30 вырос на 0,14%.

В лидерах роста среди компонентов индекса NSE 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Wemabank (LAGOS:WEMABAN), которые подорожали на 0,080 п. (9,52%), закрывшись на отметке в 0,920. Котировки Skye Bank (LAGOS:SKYEBAN) выросли на 0,060 п. (8,11%), завершив торги на уровне 0,800. Бумаги Diamond Bank (LAGOS:DIAMONB) выросли в цене на 0,090 п. (4,84%), закрывшись на отметке 1,950.

Лидерами падения стали акции Union Bank LG (LAGOS:UBN), цена которых упала на 0,25 п. (3,85%), завершив сессию на отметке 6,25. Акции Guiness Nig (LAGOS:GUINNES) поднялись на 3,85 п. (3,74%), закрывшись на уровне 99,15, а Pz Cussons LG (LAGOS:PZ) снизились в цене на 0,50 п. (2,17%) и завершили торги на отметке 22,50.

На бирже Lagos количество подешевевших бумаг (54) превысило количество закрывшихся в плюсе (43), а котировки 10 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,55%, или 0,37, достигнув отметки $67,44 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,87%, или 0,63, до $72,65 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,48%, или 6,40, до отметки $1.348,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NGN снизилась на 0,12% до 443,620, а котировки USD/NGN повысились на 0,14%, достигнув отметки 360,000.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,03% до 89,46.