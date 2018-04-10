Москва направит татарстанским моногородам 1 миллиард рублей 

Замминистра экономики Татарстана Наталья Таркаева в ходе заседания в кабмине РТ рассказала о финансировании республиканских моногородов из федерального бюджета. Московский вклад составит 1 миллиард рублей, а общее финансирование проектов в 2018 году — 1,3 миллиарда рублей. Промышленный парк в Зеленодольске может рассчитывать на 1,192 миллиарда рублей. Набережные Челны получат финансирование в 133 миллионов рублей. Нижнекамский промышленный парк — 378 миллионов рублей. Новые территории статус моногородов в 2018 году не получат. Такое решение приняли на федеральном уровне. Более того, общий список участников программы будет сокращен на 18 единиц. Таким образом, в России должен остаться лишь 301 моногород.