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«Русснефть» призывает форсировать применение НДД в нефтяной отрасли
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«Русснефть» призывает форсировать применение НДД в нефтяной отрасли 

Rambler News Service 27 минут назад
«Русснефть» считает, что необходимо форсировать применение НДД в нефтяной отрасли, сообщили RNS в нефтяной компании.
«Считаем, что нужно форсировать внедрение проекта НДД, после его реализации появится возможность вовлекать в добычу существенный объем запасов, разработка которых при текущем налогообложении экономически нерентабельна, так как требует больших инвестиционных вложений в строительство инфраструктуры», — отметили в компании.
Система НДД позволит выводить «гринфилды» в положительную зону рентабельности, добавили в «Русснефти».
Как ранее сообщало RNS, в конце ноября 2017 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении налога на дополнительный доход НДД в нефтяной отрасли.
В список пилотных проектов по применению НДД в нефтяной отрасли вошли 35 участков, разрабатываемых «Роснефтью», «Лукойлом», «Газпром нефтью», «Сургутнефтегазом» и независимыми нефтяными компаниями. Совокупная добыча нефти в 2016 году по этим участкам составила 14,7 млн тонн, извлекаемые запасы нефти — около 900 млн тонн.
3 апреля 2018 года Госдума приняла законопроект в первом чтении. Минэнерго РФ рассчитывает, что законопроект будет принят в весеннюю сессию.
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