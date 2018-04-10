«Русснефть» призывает форсировать применение НДД в нефтяной отрасли

«Русснефть» считает, что необходимо форсировать применение НДД в нефтяной отрасли, сообщили RNS в нефтяной компании.

«Считаем, что нужно форсировать внедрение проекта НДД, после его реализации появится возможность вовлекать в добычу существенный объем запасов, разработка которых при текущем налогообложении экономически нерентабельна, так как требует больших инвестиционных вложений в строительство инфраструктуры», — отметили в компании.

Система НДД позволит выводить «гринфилды» в положительную зону рентабельности, добавили в «Русснефти».

Как ранее сообщало RNS, в конце ноября 2017 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении налога на дополнительный доход НДД в нефтяной отрасли.

«Лукойлом», «Газпром нефтью», В список пилотных проектов по применению НДД в нефтяной отрасли вошли 35 участков, разрабатываемых «Роснефтью» «Сургутнефтегазом» и независимыми нефтяными компаниями. Совокупная добыча нефти в 2016 году по этим участкам составила 14,7 млн тонн, извлекаемые запасы нефти — около 900 млн тонн.