В Татарстане развивают проекты по импортозамещению

В 2015 году была принята программа развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан до 2019 года. Она определяет ключевые зоны инвестиций и ставит две важные задачи — увеличения доли на российском рынке и реализации проектов по импортозамещению. Сегодня доля предприятий республики в секторе химии и нефтехимии России достигает 11 процентов.

Отрасль формирует более 58 процентов объема реализации и более 85 процентов прибыли в экономике республики. Продукция нефтегазохимического комплекса обеспечивает более 87 процентов объема республиканского экспорта. Татарстан — лидер по производству полиэтилена, полистирола, каучуков и шин для грузовых автомобилей, единственный в России производитель поликарбоната.

Нефтехимики Татарстана осваивают новые технологии, причем инновационные решения не только покупают у зарубежных лицензиаров, но и развивают собственную научную базу. Выступая на форуме «Нефтепереработка и нефтегазохимия Татарстана», руководитель «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин рассказал, что сейчас в республике действует несколько исследовательских центров на базе Казанского технологического университета и Казанского государственного университета, где в 2014 году была запущен инновационный полигон «Искра». Инновационные разработки ведут и другие НИИ.

Отраслевая программа развития включает в себя, например, развитие производства «умных» полимеров — материалов, способных изменять свои свойства в ответ на физические, химические, биологические и другие стимулы. В «портфеле» нефтегазохимических компаний Татарстана ряд крупных проектов, которые привлекают большой интерес зарубежных и российских инвесторов.

Одним из важнейших проектов компании «Татнефть» является строительство в Нижнекамске комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО». Здесь предполагается создание установок по изомеризации нафты, гидроочистки дизельного топлива и керосина, комплексу производства ароматики и установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 второй очереди комплекса мощностью 6 миллионов тонн в год.

Компания «Нижнекамскнефтехим» запланировала строительство нового олефинового комплекса, которое будет осуществляться в два этапа. В результате будет создано производство этилена мощностью 600 тысяч тонн в год. Первый этап планируется реализовать в 2015-2020 годах, второй этап строительства запланирован на 2020-2025 годы.

Программа развития компании «Казаньоргсинтез» базируется на создании нового газоперерабатывающего завода мощностью 30 миллионов кубометров в год. Завод позволит обеспечить сырьем новое производство этилена мощностью миллион тонн в год. На сегодня инвестиции в проект строительства оцениваются в 1,2 миллиарда долларов, реализация всей программы развития до 2025 года потребует почти 4 миллиардов долларов в ценах 2016 года.

Компания «ТАИФ-НК» реализует проект строительства комплекса по глубокой переработке тяжелых остатков нефтеперерабатывающего завода на основе процесса VebaCombiCracking. Благодаря проекту глубина переработки нефти составит не менее 95 процентов, из производства будут полностью исключены все виды мазута, гудрона и вакуумного газойля.