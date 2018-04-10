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«Черный понедельник» сменился «черным вторником»: рубль ушел в пике
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«Черный понедельник» сменился «черным вторником»: рубль ушел в пике 

Primpress 38 минут назад
Фото: Primpress
Вслед за «черным понедельником» 9 апреля 2018 года пришел и «черный вторник»: курс рубля продолжил свой обвал, обновив многомесячные минимумы. Впервые за много месяцев доллар стал намного дороже 60 рублей, евро — дороже 75 рублей, сообщает PRIMPRESS.
Курсы основных мировых валют по отношению к рублю продолжают расти на фоне расширения антироссийских санкций США. Так, стоимость евро превысила 78 рублей, а доллар пробил отметку 63 рубля, о чем свидетельствуют данные Московской биржи.
Максимальное значение для пары евро — рубль в ходе торгов 10 апреля составило 78,42 рубля. Последний раз курс европейской валюты достигал таких значений 6 апреля 2016 года. Доллар обновил свой максимум двухлетней давности, составив 63,55 рубля.
Официальный курс Банка России на среду, 11 апреля, составил 62,38 рубля за доллар и 76,85 рубля за единицу европейской валюты.
При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила во вторник, что ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности в текущих условиях. «У Центрального банка есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски для финансовой стабильности. На наш взгляд, сейчас таких рисков нет, нет необходимости применять какие-то системные меры», — сказала она.
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