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ВСК в 2017 году предотвратила убытки от страхового мошенничества на 3,2 млрд рублей
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ВСК в 2017 году предотвратила убытки от страхового мошенничества на 3,2 млрд рублей 

Банки.ру 41 минуту назад
Страховой дом «ВСК» в 2017 году предотвратил убытки по заявленным событиям с признаками мошенничества на сумму свыше 3,2 млрд рублей. Речь идет о мотивированном отказе или обоснованном сокращении размера выплаты в связи с противоправными действиями страхователей, поясняется в релизе ВСК.
Значительная доля выявленных случаев по традиции пришлась на сегмент автострахования. На основании трасологических и иных экспертиз достоверно доказана фальсификация страховых событий или завышение суммы ущерба по 3,4 тыс. событий на общую сумму 1,15 млрд рублей.
В немоторных видах основное внимание мошенников привлекали сегменты страхования грузов, спецтехники, имущества юридических и физических лиц и страхования заемщиков банков от несчастных случаев. Компании удалось доказать фальсификацию 221 страхового случая, в результате чего предотвращены необоснованные выплаты на сумму 1,9 млрд рублей.
В течение 2017 года сотрудники департамента противодействия мошенничеству активно выявляли и пресекали противоправные действия лиц, причинивших материальный ущерб компании: брокеров, агентов, продавцов поддельных полисов, автоюристов. По заявлениям ВСК правоохранительные органы возбудили 171 уголовное дело, проведены проверки в отношении 880 лиц, подозреваемых в совершении преступлений в сфере страхования. Компенсирован материальный ущерб на сумму более 112 млн рублей.
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