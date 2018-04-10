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Кредиторы Agrokor договорились о реструктуризации долга
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Кредиторы Agrokor договорились о реструктуризации долга 

Ведомости 44 минуты назад
Кредиторы Agrokor достигли договоренностей о реструктуризации долга хорватского ритейлера, передает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.
«Процесс урегулирования завершен», — сказал он журналистам. По его словам, в ближайшие три месяца будет подготовлен окончательный вариант соглашения.
Антикризисный управляющий Agrokor Фабрис Перушко заявил, что Сбербанк является крупнейшим кредитором ритейлера. Долг компании перед ним оценивается в $1,4 млрд В мае станут известны подробности соглашения.
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