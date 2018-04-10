Кредиторы Agrokor договорились о реструктуризации долга

Андрея Пленковича. Кредиторы Agrokor достигли договоренностей о реструктуризации долга хорватского ритейлера, передает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Хорватии

«Процесс урегулирования завершен», — сказал он журналистам. По его словам, в ближайшие три месяца будет подготовлен окончательный вариант соглашения.