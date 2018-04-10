Группа «Сумма» не планирует продажу доли в ОЗК в связи с арестом Магомедова

Группа «Сумма» не рассматривает продажу принадлежащих ей 50% минус 1 акция в «Объединённой зерновой компании» (ОЗК) в связи с арестом совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, сообщили RNS в пресс-службе группы.

«Мы не рассматриваем вариант продажи доли в ОЗК», — сказали в пресс-службе компании.

При этом в пресс-службе не стали комментировать планы группы по увеличению доли в ОЗК.

31 марта Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая 2018 года совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и главу компании «Интекс» Артура Максидова. Зиявудина Магомедова подозревают в мошенничестве, хищениях и организации преступного сообщества.