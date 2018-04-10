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НПФ «Согласие» концерна «Россиум» объединится с пенсионным фондом «Роснефти»
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НПФ «Согласие» концерна «Россиум» объединится с пенсионным фондом «Роснефти» 

Rambler News Service 1 час назад
НПФ «Согласие — ОПС», принадлежащий концерну «Россиум», объединится с пенсионным фондом «Роснефти» НПФ «Нефтегарант», сообщил RNS представитель «Россиума».
«НПФ «Согласие — ОПС», НПФ «Нефтегарант» и АО «НПФ Нефтегарант» намерены объединить пенсионные бизнесы. Это произойдёт после получения в установленном порядке согласования ЦБ РФ и проведения необходимых юридических процедур. Новый фонд, который будет работать под брендом «Нефтегарант», станет одним из федеральных лидеров рынка. По объему пенсионных резервов войдет в топ-5 крупнейших в стране, а по объему пенсионных накоплений — в топ-10», — говорится в сообщении.
По словам представителя «Россиума», клиентами объединенного фонда станут более 1,2 млн человек.
НПФ «Согласие — ОПС» принадлежит концерну «Россиум» Романа Авдеева. НПФ «Нефтегарант» учрежден «Роснефтью» в 2000 году в целях социальной защиты работников компании.
Объем пенсионных накоплений фонда НПФ «Согласие» составляет около 110 млрд руб. Объем пенсионных резервов НПФ «Нефтегарант» составляет более 59 млрд руб.
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