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«Росгосстрах» обвинил предыдущего собственника и менеджмент в выводе активов
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«Росгосстрах» обвинил предыдущего собственника и менеджмент в выводе активов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Компания «Росгосстрах», с августа 2017 года находящаяся в периметре санации банка «ФК Открытие», подала несколько гражданских исков против юридических лиц и их менеджеров, связанных с бывшим бенефициаром компании, сообщил ТАСС представитель страховщика.
"Эти иски связаны с разными сделками, которые предыдущий менеджмент и собственник компании заключили с третьими лицами в последние недели перед сменой акционера в 2017 году. В результате чего, по нашему убеждению, «Росгосстраху» был нанесен финансовый ущерб, а его капитализация понизилась вследствие вывода активов", — сказал собеседник агентства. Рассматриваются и иные дополнительные шаги, добавил он.
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