«Росгосстрах» обвинил предыдущего собственника и менеджмент в выводе активов

"Эти иски связаны с разными сделками, которые предыдущий менеджмент и собственник компании заключили с третьими лицами в последние недели перед сменой акционера в 2017 году. В результате чего, по нашему убеждению, «Росгосстраху» был нанесен финансовый ущерб, а его капитализация понизилась вследствие вывода активов", — сказал собеседник агентства. Рассматриваются и иные дополнительные шаги, добавил он.