Банк «Возрождение» стал участником госпрограммы поддержки экспорта 

Банк «Возрождение» и АО «Российский экспортный центр» подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает предоставление банку компенсационных выплат из федерального бюджета для снижения процентных ставок по экспортным кредитам.
Как поясняется в сообщении банка, РЭЦ включил его в перечень уполномоченных банков, что позволит «Возрождению» предоставлять клиентам-юрлицам льготное финансирование по ставкам до 5% годовых за счет компенсации части процентной ставки со стороны государства.
«Сотрудничество с Российским экспортным центром позволит повысить доступность финансирования и создать льготные условия для российских экспортеров», — отметил заместитель председателя правления банка «Возрождение» Евгений Павлов.
В банке отмечают, что порядка 1,1 тыс. его клиентов являются участниками внешнеэкономической деятельности, из них 70% находятся в Московской области. С 1994 года банк как агент валютного контроля осуществляет обслуживание внешнеторговых сделок клиентов, проводит международные расчеты в рамках внешнеторговых договоров. География стран, с которыми клиенты банка имеют внешнеэкономические связи, включает 137 государств.
Основная доля в экспорте клиентов «Возрождения» приходится на сельхозоборудование, минеральные удобрения, драгоценные камни, нефтепродукты, сельхозпродукцию, металлоизделия, стройматериалы, продукцию лесоперерабатывающей промышленности и товары народного потребления.