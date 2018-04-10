Банк «Возрождение» стал участником госпрограммы поддержки экспорта

Банк «Возрождение» и АО «Российский экспортный центр» подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает предоставление банку компенсационных выплат из федерального бюджета для снижения процентных ставок по экспортным кредитам.

Как поясняется в сообщении банка, РЭЦ включил его в перечень уполномоченных банков, что позволит «Возрождению» предоставлять клиентам-юрлицам льготное финансирование по ставкам до 5% годовых за счет компенсации части процентной ставки со стороны государства.

«Сотрудничество с Российским экспортным центром позволит повысить доступность финансирования и создать льготные условия для российских экспортеров», — отметил заместитель председателя правления банка «Возрождение» Евгений Павлов

В банке отмечают, что порядка 1,1 тыс. его клиентов являются участниками внешнеэкономической деятельности, из них 70% находятся в Московской области . С 1994 года банк как агент валютного контроля осуществляет обслуживание внешнеторговых сделок клиентов, проводит международные расчеты в рамках внешнеторговых договоров. География стран, с которыми клиенты банка имеют внешнеэкономические связи, включает 137 государств.

Основная доля в экспорте клиентов «Возрождения» приходится на сельхозоборудование, минеральные удобрения, драгоценные камни, нефтепродукты, сельхозпродукцию, металлоизделия, стройматериалы, продукцию лесоперерабатывающей промышленности и товары народного потребления.