На севере Свердловской области украли нефть

E1.RU стало известно о том, что из нефтепровода «Сургут — Полоцк», который проходит неподалёку от Верхотурья, украли нефть.

— Была сделана несанкционированная врезка для откачки нефти. Для того чтобы её устранить, вчера вечером была частично приостановлена работа нефтепровода, а сегодня в пять утра его пустили на полную мощность. При устранении какое-то количество нефти разлилось, — сообщили E1.RU в пресс-службе компании «Транснефть».

Там отметили, что подобные врезки — довольно распространённое явление. Чаще всего подобные кражи происходят в Самарской области и Подмосковье. В МЧС пока не смогли сообщить, насколько масштабным был разлив.

Ранее мы писали, что в Верхотурье планировали построить перерабатывающий завод, который должен был брать нефть как раз из нефтепровода «Сургут — Полоцк». Специально под этот проект была создана «Уральская нефтяная компания». Инвестиции оценивались в 1,4 миллиарда долларов.