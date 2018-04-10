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На севере Свердловской области украли нефть
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Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня

На севере Свердловской области украли нефть 

e1.ru 53 минуты назад
Фото: e1.ru
E1.RU стало известно о том, что из нефтепровода «Сургут — Полоцк», который проходит неподалёку от Верхотурья, украли нефть.
— Была сделана несанкционированная врезка для откачки нефти. Для того чтобы её устранить, вчера вечером была частично приостановлена работа нефтепровода, а сегодня в пять утра его пустили на полную мощность. При устранении какое-то количество нефти разлилось, — сообщили E1.RU в пресс-службе компании «Транснефть».
Там отметили, что подобные врезки — довольно распространённое явление. Чаще всего подобные кражи происходят в Самарской области и Подмосковье. В МЧС пока не смогли сообщить, насколько масштабным был разлив.
Ранее мы писали, что в Верхотурье планировали построить перерабатывающий завод, который должен был брать нефть как раз из нефтепровода «Сургут — Полоцк». Специально под этот проект была создана «Уральская нефтяная компания». Инвестиции оценивались в 1,4 миллиарда долларов.
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