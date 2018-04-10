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Electrolux представила технологическую арт-инсталляцию линейки PerfectCare
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Electrolux представила технологическую арт-инсталляцию линейки PerfectCare 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: Electrolux
5 апреля в ресторане концепт-стора КМ20 компания Electrolux вместе с дизайнером Тиграном Аветисяном представила технологическую арт-инсталляцию, собранную из лучших предметов техники линейки PerfectCare.
Девушки, это сенсация — теперь дорогие сердцу вещи из самых деликатных тканей вы можете стирать и сушить в домашних условиях.
PerfectCare гарантирует бережный уход паром за вещами из благородных фактурных тканей, включая кружево, пайетки, шерсть и кашемир! После шумной вечеринки можно забыть о головной боли хотя бы в отношении наряда — просто бросить вещь в машинку на 15 минут и включить функцию очистки ароматным паром.
Развенчать мифы о значимости лейблов компания пригласила дизайнера Тиграна Аветисяна, fashion-нигилиста, известного своими экспериментами с формами и материалами. На протяжении трех часов дизайнер кастомизировал вещи гостей в прямом эфире — беспощадно лил краску и рисовал ментальные узоры в лучших традициях абстрактного экспрессионизма.
Уникальный авторский принт достался всем гостям мероприятия, в числе которых были Дарья Мороз, Дмитрий Логинов, Наталья Бардо, Ясмина Муратович, Ревенко Александра, Евгения Линович, Виталий Козак, Сати Казанова, Анна Цуканова-Котт, Эва Вострокнутова и др.
В рамках мероприятия также была представлена экспозиция винтажных платьев из коллекции Ольги Самодумовой (проект Peremotka).
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