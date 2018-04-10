Electrolux представила технологическую арт-инсталляцию линейки PerfectCare

5 апреля в ресторане концепт-стора КМ20 компания Electrolux вместе с дизайнером Тиграном Аветисяном представила технологическую арт-инсталляцию, собранную из лучших предметов техники линейки PerfectCare.

Девушки, это сенсация — теперь дорогие сердцу вещи из самых деликатных тканей вы можете стирать и сушить в домашних условиях.

PerfectCare гарантирует бережный уход паром за вещами из благородных фактурных тканей, включая кружево, пайетки, шерсть и кашемир! После шумной вечеринки можно забыть о головной боли хотя бы в отношении наряда — просто бросить вещь в машинку на 15 минут и включить функцию очистки ароматным паром.

Развенчать мифы о значимости лейблов компания пригласила дизайнера Тиграна Аветисяна, fashion-нигилиста, известного своими экспериментами с формами и материалами. На протяжении трех часов дизайнер кастомизировал вещи гостей в прямом эфире — беспощадно лил краску и рисовал ментальные узоры в лучших традициях абстрактного экспрессионизма.

В рамках мероприятия также была представлена экспозиция винтажных платьев из коллекции Ольги Самодумовой (проект Peremotka).