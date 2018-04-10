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На создание 75-местной версии SSJ-100 будет выделено 6 млрд рублей
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На создание 75-местной версии SSJ-100 будет выделено 6 млрд рублей 

Аргументы и Факты 40 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Правительство выделит из резервного фонда 6 млрд рублей на создание уменьшенной 75-местной версии самолета SSJ-100 («Сухой Суперджет-100»).
По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, проект распоряжения внесен и готовится к выпуску, передает ТАСС.
Во время заседания авиационной коллегии он напомнил, что в рамках создания новой модификации самолета будет проведено замещение максимально возможного количества иностранных комплектующих.
Рогозин добавил, что вопросы наращивания темпов производства самолета «Сухой Суперджет-100», поддержки его продвижения на российский и зарубежные рынки, а также улучшение технических и эксплуатационных характеристик были и остаются на контроле правительства. Вице-премьер отметил, что выделяются субсидии на возмещение части затрат на техническое перевооружение изготовителей лайнеров, субсидии лизинговым компаниям на закупку самолетов, авиакомпаниям на компенсацию затрат по созданию сети сервисных центров, формирования складов запчастей и переподготовку персонала.
По словам Рогозина в 2015-2016 годах государственная транспортная лизинговая компания на цели передачи в лизинг самолетов «Сухой Суперджет-100» получила 34 млрд рублей из федерального бюджета, что позволило построить 37 самолетов. В текущем году для финансирования закупок еще 11 самолетов в федеральном бюджете предусмотрено 5 млрд рублей.
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