Ещё
Доходность «молчунов» в ВЭБе в I квартале 2018 года составила 35,18 млрд руб.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доходность «молчунов» в ВЭБе в I квартале 2018 года составила 35,18 млрд руб. 

Rambler News Service 41 минуту назад
Доходность инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компании ВЭБа в I квартале 2018 года составила 35,18 млрд руб., следует из раскрытия отчетности ВЭБа.
«Основной доход по всем портфелям ГУК был получен от купонных выплат по корпоративным облигациям. 60% дохода по расширенному портфелю составили купонные выплаты по облигациям, более 20% было получено от размещения средств в депозиты и на счетах доверительного управления, почти 20% — от переоценки облигаций», — рассказал RNS вице-президент, руководитель департамента доверительного управления ВЭБа Александр Попов.
По его словам, существенная доля доходов от размещения средств в депозиты и на счетах доверительного управления расширенного портфеля обусловлена необходимостью поддержания высокой (в среднем около 20%) доли свободных денежных средств в портфеле для обеспечения возврата в Пенсионный фонд России по заявлениям граждан.
«Основным событием, оказавшим влияние на деятельность ГУК, в I квартале стал возврат средств в Пенсионный фонд России по итогам переходной кампании 2017 года, который составил 191 млрд руб. Несмотря на то, что объем возврата превысил запланированное значение, он был осуществлен ГУК своевременно и в полном объеме», — отметил Попов.
Rambler News Service: последние новости
Миллер: «Газпром» никогда ставил вопрос о полном отказе от транзита газа через Украину «Нафтогаз» начинает процедуру принудительного взыскания с «Газпрома» $2,6 млрд Тиньков оценил потери из-за падения фондового рынка в $250 млн
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков453
Эрдоган раскритиковал Лаврова116
Китай пошел на уступки США в торговой войне404
В Москве объявили штормовое предупреждение3
Меркель анонсировала встречу без России398
Видео
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Таиланда
В мире
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение