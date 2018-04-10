Доходность «молчунов» в ВЭБе в I квартале 2018 года составила 35,18 млрд руб.

Доходность инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компании ВЭБа в I квартале 2018 года составила 35,18 млрд руб., следует из раскрытия отчетности ВЭБа.

«Основной доход по всем портфелям ГУК был получен от купонных выплат по корпоративным облигациям. 60% дохода по расширенному портфелю составили купонные выплаты по облигациям, более 20% было получено от размещения средств в депозиты и на счетах доверительного управления, почти 20% — от переоценки облигаций», — рассказал RNS вице-президент, руководитель департамента доверительного управления ВЭБа Александр Попов

По его словам, существенная доля доходов от размещения средств в депозиты и на счетах доверительного управления расширенного портфеля обусловлена необходимостью поддержания высокой (в среднем около 20%) доли свободных денежных средств в портфеле для обеспечения возврата в Пенсионный фонд России по заявлениям граждан.

«Основным событием, оказавшим влияние на деятельность ГУК, в I квартале стал возврат средств в Пенсионный фонд России по итогам переходной кампании 2017 года, который составил 191 млрд руб. Несмотря на то, что объем возврата превысил запланированное значение, он был осуществлен ГУК своевременно и в полном объеме», — отметил Попов.