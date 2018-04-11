Доход по пенсионным накоплениям ВЭБа упал на 14,7%

Москва , 11 апреля — «Вести. Экономика». Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, находящихся под управлением "Внешэкономбанка" (ВЭБ), сократился в I квартале на 14,7% в годовом выражении до 35,184 млрд руб. против 41,233 млрд руб. в I квартале 2017 г.

Речь идет о пенсионных накоплениях в рамках расширенного инвестпортфеля. Между тем доход от размещения пенсионных накоплений в рамках портфеля государственных ценных бумаг (ГЦБ) увеличился в I квартале на 21% до 809,7 млн руб., сообщает "Интерфакс"

По инвестпортфелю выплатного резерва доход составил 271,4 млн руб. против 178,8 млн руб. годом ранее, по портфелю срочных пенсионных выплат — 68,2 млн руб. против 46,4 млн руб. в I квартале 2017 г.

Стоимость чистых активов расширенного портфеля составила к 31 марта 1 трлн 655,85 млрд руб. (— 9%), стоимость чистых активов портфеля ГЦБ сократилась в I квартале на 5,6% до 27,4 млрд руб.

"Основным событием, оказавшим влияние на деятельность государственной управляющей компании, в I квартале стал возврат средств в Пенсионный фонд России по итогам переходной кампании 2017 г., который составил 191 млрд руб. Несмотря на то, что объем возврата превысил запланированное значение, он был осуществлен ГУК своевременно и в полном объеме", — заявил вице-президент, руководитель департамента доверительного управления ВЭБа Александр Попов

Основной доход по всем портфелям получен от купонных выплат по корпоративным облигациям. При этом 60% дохода по расширенному портфелю составили купонные выплаты по облигациям, более 20% получено от размещения средств на депозиты и счета доверительного управления, почти 20% — от переоценки облигаций.

С 1 ноября 2009 г. ВЭБ создает два инвестиционных портфеля в зависимости от инструментов инвестирования: расширенный портфель (менее консервативный, в него вошли средства так называемых пенсионеров-"молчунов") и портфель государственных ценных бумаг (более консервативный). В конце 2012 г. созданы инвестпортфели выплатного резерва и срочных пенсионных выплат.