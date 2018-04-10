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Производители электроники сообщили о росте цен из-за ослабления рубля
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Производители электроники сообщили о росте цен из-за ослабления рубля 

Вести.Ru 41 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Европейские производители электроники и бытовой техники предупредили российских ритейлеров о грядущем повышении закупочных цен на товары на 5-10% из-за ослабления курса рубля.
Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании «МВидео», подчеркнув, что российские ритейлеры постараются удержать розничные цены на нынешнем уровне, проведя переговоры с поставщиками техники.
Об этом же сообщили в компании «Эльдорадо», пообещав приложить максимум усилий, чтобы скачок цен не сказался на покупателях.
По мнению исполнительного вице-президента «Евросети» Виктора Луканина, цены на рынке, как правило, отстают от изменения курса на несколько месяцев и поэтому он уверен, что в ближайшее время они не поменяются.
Представитель "Вымпелкома" сообщил, что в данное время розничные цены на рынке сохраняются «на определенном уровне», однако конечная цена по его словам, зависит от отпускных производителей.
Он отметил, что в компании фиксируют рост выручки в рознице в среднем на 20% за прошлую неделю, но пока связывать это с падением курса рубля преждевременно — на спрос влияет целый ряд факторов, в том числе акции на покупку устройств.
9 апреля российский рубль начал стремительно слабеть по отношению к доллару и евро после введения дополнительных американских санкций в отношении ряда отечественных бизнесменов и компаний.
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